Britische Opposition: Werden No-Deal-Brexit verhindern

Die "Sunday Times" hatte unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, eine Gruppe von Abgeordneten werde versuchen, May die Kontrolle über den Gesetzgebungsprozess zu entreißen, um einen Brexit zu verhindern oder zu verzögern. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus sollen am Dienstag über den Vertrag abstimmen. Eine Mehrheit für das von May ausgehandelte Abkommen ist nicht in Sicht.

Knackpunkt ist vor allem die Frage, wie sich nach dem Brexit Kontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland umgehen lassen - auch um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern. Bei einem Aus im Unterhaus droht ein ungeordneter Brexit mit Einbrüchen für die Wirtschaft. Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten.