Britisches Unterhaus: "Mutter der Parlamente" ist laut wie ein Pub

Der Saal des Unterhauses mit seinen grünen Ledersitzen ist schlicht gehalten; schließlich ist dies in der englischen Originalbezeichnung das "House of Commons", das Haus der einfachen Leute - nicht der hohen Herren, der Lords, die ein paar Gänge weiter wie in einem Dom residieren. Die Lords des Oberhauses sind heute weitgehend entmachtet. Überhaupt sagt man, in Großbritannien herrsche für die Dauer einer Legislaturperiode jeweils eine "Parteidiktatur": Das Mehrheitswahlrecht, wonach in jedem Wahlkreis immer nur der mit den meisten Stimmen einen Parlamentssitz bekommt und alle anderen leer ausgehen, führt normalerweise zu sehr klaren Mehrheiten.