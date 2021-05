Der Streit um die Klimakosten beginnt

Doch so soll es nicht mehr weiter gehen, verlangten hingegen Kurz, aber auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und andere westeuropäische Regierungschefs. Mit großer Mühe hat sich die EU das ehrgeizige Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhausgase in der EU um 55 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zum Niveau 1990). Und bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein – das bedeutet, dass keine Klimagase mehr in die Atmosphäre gelangen sollen. Doch die Lasten dafür sollen künftig auch die osteuropäischen Staaten mehr mittragen, fordert man im Norden und Westen des Kontinents.