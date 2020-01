Die Gier nach Macht im Mittleren Osten

Auch wenn die USA und der Iran nach der jüngsten Eskalation vorerst auf Beruhigung setzen – seit der Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979 herrschen massive Spannungen zwischen beiden Staaten.

Geiseldramen, US-Bombardements auf iranische Schiffe in der Straße von Hormus, zahlreiche Stellvertreterkriege und wirtschaftliche Sanktionen – das Ringen beider Staaten um Einfluss in der Region ist seit mehr als 40 Jahren ein hartes. Der Iran beansprucht, die Schutzmacht aller Schiiten in der Region zu sein und hat das vor allem im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen geschafft.