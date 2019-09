Saudi-Arabien hat viele Feinde - und ein Feindbild

Worte, die Musik in den Ohren des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sein müssen, der sein Land als unangefochtene Regionalmacht sieht. Doch bis dato hat er fast jeden Stellvertreterkrieg mit dem Iran verloren: Weder im Libanon, Irak, Jemen oder in Syrien konnte das wahhabitische Königreich so Fuß fassen, wie sich bin Salman das vorgestellt hatte.

All diese Niederlagen nähren wiederum Verschwörungstheorien, dass sich die Saudis selbst sabotiert hätten, um einen Vorwand für Vergeltungsschläge gegen Teheran zu liefern.