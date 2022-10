Der KURIER-Schwerpunkt zum chinesischen Parteitag im Überblick

Am Sonntag, dem 16. Oktober, beginnt in Peking der historische 20. Parteitag der kommunistischen Partei. Historisch ist er deshalb, weil sich Staatspräsident Xi Jinping dort von den Parteimitgliedern als Parteichef bestätigen lassen und somit eine dritte fünfjährige Amtszeit antreten wird - das hatte es seit Staatsgründer Mao Zedong nicht mehr gegeben.

Dass der Autokrat Xi in seiner zehnjährigen Herrschaft so viel Macht auf sich konzentriert wie kein anderer Chinese seit Jahrzehnten, betrifft auch uns hier in Europa direkt. Er will China zur Weltmacht Nummer eins erheben, die Vorherrschaft des Westens brechen. Und das in einer Phase, in der die Wirtschaft der Volksrepublik zum ersten Mal seit Jahren ins Stottern gerät.

