Kauft die Türkei gestohlenes Getreide aus der Ukraine?

Auf den ersten Blick scheint Ankara alle Voraussetzungen eines ehrlichen Maklers zu erfüllen – doch in den vergangenen Wochen tauchten immer mehr Hinweise auf, die sich langsam zu einem Verdacht verdichten: Kauft die Türkei erbeutetes Getreide aus der Ukraine?

Laut dem ukrainischen Projekt Seakrime brechen immer wieder Frachter vom russischen Hafen Kawkas in die Türkei, beziehungsweise nach Syrien auf. Problem: Einige dieser Schiffe schalten ihre GPS-Trackingsysteme aus, legen im nahe gelegenen Hafen von Sewastopol an und laden im Getreideterminal Awlita Getreide auf.

Etwa die „Mikhail Nenashev“, die sich vom 14. bis 16. Juni an besagtem Terminal in Sewastopol befand, wie Satellitenbilder des privaten Satellitenbetreibers Planet Labs PBC zeigen. Acht Tage später kam die „Mikhail Nenashev“ in Iskenderun in der Türkei an. Fotos und Videos zeigen, wie Hafenkräne am 27. Juni im nahe gelegenen Hafen Dortyol etwas von der „Mikhail Nenashev“ in Lastwagen verladen, das wie Getreide aussieht.