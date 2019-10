Der Brexit-Deal steht - aber hat er eine Chance?

Was hat den Durchbruch ermöglicht? Eine EU, die letztlich zu großen Zugeständnissen bereit war; ebenso ein britischer Premier, der in der Vorwoche neue Vorschläge auf den Tisch legte – und keinen Zweifel daran ließ, dass er Großbritannien per Ende Oktober aus der EU führen werde: koste, was es wolle.

Woran bisher alle Einigungsversuche scheiterten, war der sogenannte Backstop. Er war als eine zeitlich unbegrenzte Notfallklausel gedacht, die das Entstehen einer Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern sollte. Dagegen aber war die Mehrheit der britischen Abgeordneten immer Sturm gelaufen und hatte das Abkommen drei Mal abgelehnt.