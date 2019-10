Im Parlament in London droht ein Tauziehen um jede Stimme

Doch so einfach sind die politischen Verhältnisse nach drei Jahren Brexit-Tauziehens nicht. Zwar hat Jeremy Corbyn seine Partei grundsätzlich fest im Griff, doch was den Brexit anbelangt, gibt es in vielen traditionellen Labour-Regionen im Norden Englands eine sich verhärtende Grundhaltung: Bringt das endlich hinter euch! In diesen alten Industriegegenden haben die Menschen schon 2016 für den Brexit gestimmt – und der jetzt von Boris Johnson ausgehandelte Deal gilt für die dortigen Labour-Abgeordneten als akzeptabel. Wenn man jetzt dafür stimmt, ist die Angelegenheit zumindest einmal vom Tisch und man kann sich wieder der britischen Innenpolitik und dem schwächelnden Premier widmen.

Labour-Rebellen als Hoffnung

Diese Labour-Stimmen, so das Kalkül von konservativen Parteistrategen, könnten Boris Johnson und seinem Deal am Samstag die Mehrheit retten. Um die 320 Stimmen im Unterhaus – abhängig von den Enthaltungen – sind dafür notwendig. Bei der eigenen Partei ist da derzeit nicht viel zu holen. Der Großteil der konservativen Abgeordneten ist im Boot, die anderen überzeugten EU-Gegner sind für diesen Brexit-Deal nicht mehr zu gewinnen. Sie wollen raus aus der EU, und das am allerbesten ohne Abkommen. Zugeständnisse, wie sie Johnson jetzt gemacht hat, sind für sie inakzeptabel.