Demokraten/Republikaner: Ein Riss mitten durch die Familien

Wirklich schwierig aber wird es erst, wenn die Familien ins Spiel kommen. Ein Grund für viele, den Debatten über Politik zu „Thanksgiving“ oder zu Weihnachten, wenn Familien in den USA zusammenkommen, großräumig auszuweichen. „Keine Politik und keine Religion am großen Wohnzimmertisch“, nennt Daniela Jauk ihre Grundregel für alle Familienzusammenkünfte. Sie schätze ihren Schwiegervater viel zu sehr, um es sich nachhaltig mit ihm zu verscherzen. „Ich muss ihn ja nicht darauf ansprechen, dass er ein Trump-Bild in der Küche hängen hat.“

Die Soziologin hat es vor vielen Jahren aus der Steiermark in die USA, nach Ohio, verschlagen. Sie arbeitet an der Universität, ihr Mann Steve betreibt einen Pizzaladen in der Vorstadt. Sie ist eigentlich überzeugte Linke, Steve ein sogenannter „Steuer-Republikaner“: Er zahlt also nicht gerne zu viel an den Staat. „Hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem leben könnte, mit dem ich so wenig politische Schnittmenge habe“, lacht die Österreicherin und erzählt über die heftigen Debatten, die man daheim oft führe: Zu zweit, wohlgemerkt, und fernab von Steves Verwandtschaft. „Wir lösen das mit Humor“, schildert die Soziologin den Umgang mit Trump&Co., „und beim Rest der Familie lass ich es einfach bleiben“.

Demokraten gegen Republikaner, Trump-Fans gegen Trump-Hasser, meine Wahrheiten gegen deine.