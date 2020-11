Ermittlungen führen zu vier mutmaßlichen Drogendealern

Auf Grund intensiver Ermittlungen ist es Beamten des Landeskriminalamts Wien gelungen, insgesamt vier mutmaßliche Drogendealer festzunehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine 34-Jährige, einen 35-Jährigen und einen 44 Jahre alten Mann - alle Österreicher - und um einen 32 Jahre alten Nigerianer.

Die vier stehen im Verdacht, in Wien-Landstraße regelmäßig Suchtmittel in Form von Heroin, Kokain, und Substitol über einen Zeitraum von zwei Jahren verkauft zu haben. Im Zuge von Hausdurchsuchungen stellten die Beamten 149,2 g Heroin, 110,3 g Kokain, 6 Stück Substitol, 1 Stück Xanor und Bargeld in Höhe von 475 Euro sicher. Die vier Beschuldigten wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.

