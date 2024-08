Krönungsmesse mit Fragezeichen: Überdauert die Harris-Euphorie den Parteitag?

Mit dem Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Tim Walz (60), präsentierte Harris einen Vize-Präsidentschaftskandidaten, der bis ins konservative Lager hinein ideologisch anschlussfähige Bodenständigkeit besitzt. Sie soll den Demokraten in den "Rostgürtel"-Bundesstaaten nutzen. Walz ist schon heute in Umfragen entschieden beliebter als sein republikanisches Gegenüber J.D. Vance .

Biden nimmt Abschied

Am Auftaktabend hat Joe Biden nach einer Ansprache von Hillary Clinton seine große Abschiedsstunde. Er wird den Staffelstab an Harris weitergeben. Hoher Taschentuch-Faktor ist vorprogrammiert. Am Dienstag hält Barack Obama die zentrale Rede. Der Mittwoch gehört Ex-Präsident Bill Clinton und Vize-Präsidentschaftskandidat Tim Walz. Am Schlusstag schaut alles auf Kamala Harris, die dann ihre vor fünf Wochen noch undenkbar gewesene Kandidatur annehmen wird.

Harris wird sich dabei nach 2020, als sie von der Senatorin zur Vize-Präsidentin aufstieg, zum zweiten Mal dem amerikanischen Volk vorstellen. Ihr steht ein Spagat bevor: eigene Akzente zu setzen, ohne die Politik Bidens zu beschädigen – und damit sich selbst.