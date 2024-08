So gesehen schien die Staffage, die bei Trumps Presse-Konferenz in seinem Golf-Ressort Bedminster links und rechts des Rednerpultes aufgebaut war, ein Habe-verstanden-Zeichen zu sein. Anhand von Lebensmitteln wie Wurst, Cornflakes, Eier und Obst, so die Erwartung seiner Kampagne, sollte Trump die trotz unter drei Prozent gesunkener Inflation unverändert hohen Verbraucherpreise durchdeklinieren und griffig darstellen, was dagegen zu tun sei.

Hintergrund ist das für Mitte September anstehende Strafmaß im New Yorker Schweigegeld-Prozess um den Porno-Star Stormy Daniels . Trump, längst schuldig gesprochen, will, dass Richter Juan Merchan die Strafe erst nach der Wahl verkündet.

Tatsache aber ist, dass die Vize-Präsidentin mit den gegen Trump laufenden Strafverfahren „nichts zu tun hat”, so das Justizministerium.

Trump ließ die Chance, die Demokraten beim Thema Verbraucherpreise zu stellen, nicht nur verstreichen; er verhedderte sich auch in Widersprüche. Dass Harris am Freitag bei einer Kundgebung in North Carolina erläutern sollte, was die Regierung im Sinne von Millionen Amerikaner konkret gegen Wucherpreise in der Lebensmittelbranche zu unternehmen gedenkt, bezeichnete Trump sogar als „kommunistische Preiskontrollen”.