Das perfide Spiel der Mächte am Rücken der syrischen Bevölkerung

Doch am Dienstag versetzten Russland und China dem Vorhaben, weitere humanitäre Hilfe für Idlib bereitzustellen, einen herben Dämpfer. Sie blockierten im UN-Sicherheitsrat eine deutsch-belgische Resolution zur Fortsetzung humanitärer Hilfe für das Bürgerkriegsland mit einem Veto. Diese Hilfe sollte nur jenen zugutekommen, die nicht in einem von Assad beherrschten Gebiet leben – der Machthaber wird ja bekanntlich von Moskau unterstützt. Zudem fordern die Russen nur noch einen statt ursprünglich vier Übergängen nach Idlib, an dem die Einfuhr internationaler Hilfsgüter möglich ist.

Vieles legt nahe, dass die vor allem russische Blockade eine Gegenreaktion auf den „Caesar Act“ ist, Moskau also den Druck auf westliche Staaten erhöhen möchte, Sanktionen gegen das syrische Regime – und gegen die Assad-treue Bevölkerung – fallen zu lassen.

Kurz nach dem Veto empörte sich vor allem Deutschland: Die russische Blockade sei menschenverachtend und zynisch. Gleichzeitig läuft die Propagandamaschine in Damaskus auf Hochtouren. Tenor: „Der Westen hat eure Not auf dem Gewissen, nicht ich.“ Während die internationale Gemeinschaft weiterhin blockiert, sanktioniert und Schuld zuweist, verschärfen sich Krieg, Terror und Hunger in jedem Teil Syriens von Tag zu Tag.