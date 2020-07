Das ist Emmanuel Macrons letztes Aufgebot

Seltsam mutet auch an, dass Darmanin in der nordfranzösischen Stadt Tourcoing Bürgermeister bleiben will. Dabei gilt eine derartige Doppelfunktion als unzulässig. Aber er machte aus seiner Verankerung in Tourcoing einen Vorteil: „Im Umkreis des Präsidenten fehlt es an Personen, die zum volkstümlichen Frankreich sprechen, die Bier trinken und mit den Fingern essen“.