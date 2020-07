Frankreichs neue Regierung steht - mit einer Überraschung

Erst kürzlich hatte Moretti, nach Enthüllungen über das Abhören von Telefongesprächen in Anwaltskanzleien durch die Staatsanwaltschaft in Finanzaffären über diese Behörde gemeint: „Die sind durchgeknallt“. Seine Nominierung zielt auf die Besänftigung der französischen Advokaten, sich auch wegen einer Rentenreform, von Präsident Emmanuel Macron abgewendet hatten.

Erwartungsgemäß wurde ein Intimus von Macron, der bisherige Innenminister Christophe Castaner, auf Druck der Polizei-Gewerkschaften geopfert. Castaner, hatte zuletzt erstmals vorsichtige Kritik an Festnahme-Methoden und rassistischen Ausfällen in den Reihen der Polizei geäußert. An seiner Stelle wurde Gerald Darmanin, bisher Budget-Minister, mit dem Innenressort betraut.

Darmanin kommt so wie Premier Castex aus den Reihen der konservativen „Republikaner“. Beide stehen für eine eher harte Ordnungs-Politik. Castex hatte, nach seiner Ernennung durch Macron, gleich am Sonntag ein Kommissariat in einem Pariser Vorort besucht und den Beamten seine „einschränkungslose Unterstützung“ zugesagt. Diese Stellungnahme erfolgt vor dem Hintergrund der einerseits immer wieder aufflammenden Kritik an Polizei-Übergriffen und andererseits dem Tod einer 25 jährigen Gendarmerie-Beamtin. Diese wurde am Samstag von einem Drogendealer überfahren – es ist der zweite derartige Todesfall in der Gendarmerie seit Jahresbeginn.