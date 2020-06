"Selbstjustiz": Schwere Unruhen im französischen Dijon

"Unser Land versinkt im Chaos", sagte sie. Sie wirft Politik und Justiz schwäche vor, zeichnet ein Bild eines Frankreich, das in bewaffneten Konflikten von Migrantengruppen versinkt.

Die Zusammenstöße fallen mitten in den Wahlkampf vor der zweiten Runde der Kommunalwahlen am 28. Juni. In Dijon liegt Bürgermeister François Rebsamen von den Sozialisten in Führung. Marine LePens Besuch sei "nicht willkommen", hatte er im Vorfeld natürlich ausrichten lassen. LePens Partei Rassemblement National hat allerdings in Dijon kaum Aussichten auf einen Wahlerfolg.