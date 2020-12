Das Brexit-Vorweihnachtswunder könnte heute wahr werden

Bleibt also im Grunde weiter alles beim Alten?

Nein, denn auch wenn es nun eine Freihandelszone zwischen Großbritannien und der EU geben wird, gelten ab Jänner neue Zollvorschriften für gegenseitige Importe. Das Problem dabei: In den ersten Jännertagen dürfte noch kaum ein Zöllner dies- und jenseits des Ärmelkanals wissen, wie die neuen Vorschriften lauten. Chaos an den Häfen ist also vorprogrammiert. Die riesigen Verkehrsstaus im britischen Dover (verursacht allerdings durch die neue Coronavirus-Variante) gaben in den vergangenen Tagen darauf einen Vorgeschmack. Die EU kontrolliert sofort. Großbritannien wird damit erst Mitte des Jahres beginnen.

Wie wurden die großen Streitpunkte ausgeräumt – zuletzt etwa die Fischerei?

Bisher durften britische Fischer in ihren Hoheitsgewässern nur 20 Prozent der in der EU festgelegten Fischquoten einholen, während 80 Prozent von Fischern anderer EU-Staaten, allen voran von französischen, gefischt wurden. Für den britischen Premier ist dies – zumindest in diesem Punkt – ein symbolischer Triumph: Die Quote wird nun für die britschen Fischer in einer mehrjährigen Übergangsphase sukzessive entscheidend erhöht (vermutlich auf 40 Prozent).