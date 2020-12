Brexit: Britischer Gesundheitsdienst fordert längere Übergangsphase

Angesichts der angespannten Lage wegen der Corona-Pandemie hat der staatliche britische Gesundheitsdienst NHS die Regierung in London aufgerufen, die Brexit-Übergangsphase zu verlängern.

Eine einmonatige Verlängerung der Übergangsphase würde die Gefahr eines chaotischen Brexit verringern und damit die bereits überlasteten Krankenhäuser im Land aus der „unmittelbaren Gefahrenzone“ nehmen, schrieb die NHS-Führung am Mittwoch dem britischen Premier Boris Johnson.

Mit einem Einlenken solle Johnson verhindern, dass „störende Veränderungen“ im Rahmen eines No-Deal-Szenarios den NHS treffen, während er in der ohnehin arbeitsreichsten Zeit im Jahr „mit der größten Herausforderung in seiner Geschichte“ zu kämpfen habe, hieß es in dem Appell weiter.Großbritannien ist zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Bei den Verhandlungen zwischen London und Brüssel über ein Handelsabkommen für die Zeit danach verstrichen bereits einige Ultimaten, die Verhandlungen laufen weiter. Heute oder am Donnerstag könnte es doch noch zu einer Einigung kommen, berichten Medien. Streitpinkt nach wie vor: die Fischquoten in den britischen Gewässern.