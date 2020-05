Coronakrise: Knaus rechnet nicht mit starkem Migrationsanstieg

"Entscheidend in den vergangenen Jahren war eher, welche Politik die EU macht und weniger, was ist in der Welt los", hielt der Migrationsforscher fest. Ausschlaggebend sei deshalb, welche Art von Abkommen die Union mit Herkunfts- und Transitländern - wie etwa der Türkei oder Libyen - hat. "So war das auch 2015/2016, als das EU-Türkei-Abkommen zu einem Rückgang führte", erinnerte Knaus, der den Deal mit-initiierte.

Bleibe der Trend bei den Ankünften in Europa so wie in den ersten vier Monaten des Jahres, würden das "weniger als in irgendeinem der letzten zehn Jahre" sein, so Knaus. In "normalen" Jahren machten sich auch nur "sehr wenige Menschen" auf den Weg. "Wir haben einfach ein falsches Bild (von Migration), durch diese besonderen Jahre, die außergewöhnlich waren."