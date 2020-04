Asselborn: "Migration oder Corona - wir haben jedes Mal eine Solidaritätskrise"

Bundeskanzler Kurz hat in den vergangenen zwei, drei Jahren einen richtigen Grenzschutzfetischismus aufgebaut. Aber hier geht es um Menschen, die in Europa sind. Und es gibt keinen Grenzschützer in Europa, der sie einfach wieder hinaus-setzen kann.

Schließen wir also die Augen und lassen wir sie in dieser Situation auf diesen Müllhaufen in den Lagern darben? Oder machen wir, was wir tun können, tun müssen, wenn man noch ein humanistisches Bild hat in Europa, nämlich helfen? Helfen wir den Griechen, dass diese Lager verschwinden und dass die Menschen auf das Festland kommen?

Wer das Recht auf Asyl bekommt, wird verteilt in Europa, das wäre auch kein großes Problem. Und die anderen muss man in aller Würde in ihre Länder zurückführen. Das wäre die Lösung, die man jetzt anstreben müsste.

Zu wünschen wäre auch die Annahme des europäischen Asylpaketes, das schon 2016 von der EU-Kommission auf den Tisch gelegt wurde. Das hieße, dass nicht die Außengrenzenstaaten in Krisensituationen die ganze Last auf ihren Schultern tragen müssten und man ein System an Quoten aufbaut, wo Solidarität und Verantwortung in der EU verteilt wird. Das geht nicht anders.

Reicht es, wenn man wie Ungarn Geld gibt für die Unterstützung der Grenzschützer in Marokko?

Nein, das reicht nicht. Wir brauchen eine Gesamtstrategie.