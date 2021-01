"Corona-Rebellen": Uneins, doch gefährlich

Dennoch fürchtet Butter, dass sich die Proteste auf der Straße stärker verbinden könnten: „Es gibt viele Menschen, die die Gefährlichkeit des Virus gar nicht in Frage stellen, aber unzufrieden damit sind, wie die Regierungen die Pandemie gehandhabt haben.“

Dabei könne es zu einer populistischen Bewegung kommen, die aus Verschwörungstheoretikern einerseits und unzufriedenen Bürgern andererseits besteht.

Gespannt ist Butter darauf, wie es QAnon in den USA ergehen wird: Seit Donald Trump die Wahl verloren hat, hat sich der ominöse Internet-User „Q“, der behauptet, zu Trumps engstem Kreis zu gehören, nicht mehr gemeldet. „Zumindest was Deutschland angeht, ist die Bewegung ein Scheinriese. Da hat nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung eine Affinität dazu. In den USA sind es laut Erhebungen fünf Prozent, doch das ist in den vergangenen zwei Jahren konstant geblieben. Durch die Corona-Krise ist die Bewegung in der öffentlichen Wahrnehmung aufgeblasen worden.“