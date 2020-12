Verschwörungsgläubige: Wie können Angehörige damit umgehen?

Mal ist es der Bruder, der schon lange überzeugt war, dass eine Elite die Menschen mit Chemtrails (Kondensstreifen am Himmel) steuert und mit dem Coronavirus ein weiteres Mittel zur Kontrolle erfunden hat; dann ist es die Bekannte, die über alternativmedizinische Webseiten auf andere Hintergründe zu Covid-19 stößt. Oder plötzlich die Eltern, die nach Deutschland fahren, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Seit Ausbruch der Pandemie nehmen Anrufe besorgter Angehöriger in der Beratungsstelle Extremismus zu, berichtet die Leiterin Verena Fabris. Bei Verschwörungsmythen geht es selten um Jugendliche, sondern um Menschen zwischen 30 bis 50 Jahren, die sich radikalisieren. Es sind häufig Partner oder Kinder, die sich bei Fabris und ihrem Team melden – aus Angst, dass ihre Familie auseinanderbricht.

In puncto Verschwörungserzählungen könne dies sehr schnell gehen. Davon Überzeugte neigen dazu, ihr Umfeld missionieren zu wollen, das sich dann distanziert, erklärt die Expertin: „Ist die Person innerhalb der Familie isoliert, sucht sie noch stärker nach Anschluss in ihrer jeweiligen Gruppe.“ Daher sei es wichtig, den Zugang nicht zu verlieren: „Gerade Eltern, Geschwister oder gute Freunde können noch immer ein Ankerpunkt sein, wenn jemand Zweifel hat oder aussteigen will. Wir unterstützen Angehörige, in Kontakt zu bleiben, damit es nicht zum Beziehungsabbruch kommt.“ Das gelte auch für Menschen, die sich in Sekten oder anderen extremistischen Gruppen bewegen.