Wird 2021 das Jahr der "Corona-Rebellen"?

Mit Corona hat sich auch die Skepsis gegen die Maßnahmen ausgebreitet und bei Verschwörungstheoretikern fruchtbaren Boden gefunden. Es hat nicht lange gedauert, bis in einschlägigen Gruppen aus dem Lockdown ein landesweites KZ, die Impfung eine Massenchipung wurde. Namen wie QAnon oder Attila Hildmann waren immer öfter zu hören. Mit den ersten Lockerungen kam es auf der ganzen Welt zu Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Auch in Österreich treffen sich sogenannte Corona-Rebellen regelmäßig, um zu demonstrieren. Allerdings in einem überschaubaren Ausmaß. Mehr als 1000 Teilnehmer gab es praktisch nie. Außerdem bricht ihre scheinbare Front zusammen.

Mit der Impfung könnte das Lager der Coronaleugner jedoch neuen Zuwachs bekommen: Nur jeder Fünfte will sich in Österreich impfen lassen. Im Netz kursieren die abenteuerlichsten Theorien. Wird 2021 das Jahr der Verschwörungstheoretiker?

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu ...