China-Tagebuch: "Bye,bye, see you in Vienna"

Von Sichuan fuhren letztes Jahr 1000 Züge Richtung Europa - mit Endstation Duisburg oder Budapest. Chengdu ist der größte Hub Chinas für Züge nach Europa. Bis 2020 sollen es 2000 Züge jährlich sein. Ziel der ÖBB: Einer davon soll täglich in Wien landen.

Offene Frage: Wie füllt man den Zug am Retourweg abseits bislang mit Agrarprodukte und Autoteilen? Denn noch ist die Seidenstraße auch auf Schienen vorwiegend eine Einbahn.

Das tut der optimistischen Stimmung keinen Abbruch. Van der Bellen verabschiedet den Zug launig so: "Bye, bye, see you in Vienna"