China: Die Verbotene Stadt wird geöffnet, aber nicht für Ausländer

Nach monatelanger Schließung wegen der Corona-Krise öffnet mit der Verbotenen Stadt eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Pekings wieder ihre Pforten. Unter strengen Sicherheitsauflagen können Besucher die Palastanlage auf dem Tiananmen-Platz im Herzen der chinesischen Hauptstadt mit 21,54 Millionen Einwohnern ab Freitag, dem 1. Mai, wieder besichtigen.

China will damit signalisieren, dass die Corona-Pandemie überwunden ist. Offiziell gibt es kaum noch Neuinfektionen.

Ausländischen Besuchern ist der Eintritt in die Verbotene Stadt verwehrt. Und auch Menschen, die aus der am schwersten betroffenen Provinz Hubei kommen, wo das Virus ausgebrochen ist, dürfen die Anlagen nicht betreten. Sie müssen sich nach ihrer Ankunft in Peking weiterhin für zwei Wochen in Quarantäne begeben.