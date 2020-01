Coronavirus: Viele Chinesen haben Angst vor Hunger

In Nanjing, einer acht Millionen-Stadt, die nur 300 Kilometer von Schanghai entfernt ist, war Zhu Zhen Zhen am Freitag im Supermarkt einkaufen. „Alles ganz normal, es fehlt nichts“, sagte er am Telefon. Eigentlich wollte Herr Zhu ja diese Woche nach Europa reisen, aber das darf er nicht. Wann er nach Wien kommt, weiß er nicht.

In manchen Teilen Chinas und sogar in Peking sind Supermärkte seit Tagen geschlossen, weil die Regale leer sind. Und so soll es bis zum 9. Februar bleiben. Das internationale Logistikunternehmen Kühne + Nagel wird in seinen 14 wichtigsten Niederlassungen in fünf chinesischen Provinzen und Millionenstädten wie Schanghai „frühestens am 10. Februar 2020 zum Normalbetrieb zurückkehren“. Die Behörden haben in mehreren Großstädten im Süden und Osten des Landes alle dort ansässigen Unternehmen angewiesen, ihren Geschäftsbetrieb nicht vor dem 9. Februar wieder aufzunehmen. In Wuhan und der Provinz Hubei wird der Shutdown, also die Stilllegung des öffentlichen Lebens, voraussichtlich bis zum 17. Februar dauern.