Coronavirus-Rückholaktion: Österreicher sollen am Wochenende in Europa sein

Botschafter ist zuversichtlich

Der chinesische Botschafter in Wien, Wand Qun, zeigt sich indes zuversichtlich, dass China die Epidemie in der Griff bekomme. Immerhin habe man das neue Virus nach kaum mehr als einer Woche identifiziert, in der selben Zeit zwei große Krankenhäuser dafür errichtet und in Betrieb genommen, und eine Elf-Millionen-Einwohner-Stadt unter Quarantäne gestellt, so der chinesische Botschafter.