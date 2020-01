Coronavirus: Die letzten Chinesen auf Österreich-Besuch

Tatsache ist: Urlauber aus China machen einen kleinen Teil der Österreich-Besucher aus. In Wien liegt der Anteil der Nächtigungen chinesischer Touristen im Februar bei knapp vier Prozent, in Salzburg sind es generell etwas mehr als vier Prozent. In der vorigen Wintersaison gab es in beiden Städten 183.281 ( Wien) bzw. 38.038 ( Salzburg) Nächtigungen.

Allerdings gelten die Chinesen im Urlaub als äußerst spendabel. Sie buchen in 5-Sterne-Hotels, ihre Shoppingausgaben belaufen sich in der Bundeshauptstadt auf 942 Euro pro Einkauf – ein Rekord.