Deutsche Corona-Erkrankte urlaubte auf Tiroler Alpenvereinshütte

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat die Tiroler Gesundheitsbehörden über das Gesundheitsministerium in Wien davon in Kenntnis gesetzt, dass sich eine am Coronavirus erkrankte Frau aus Deutschland am letzten Wochenende von 24. bis 26. Jänner auf der Dortmunder Hütte im Kühtai, Bezirk Imst, aufhielt.

Das teilte das Land Tirol am Donnerstag mit. Es gäbe jedoch keinen Grund zur Beunruhigung und in Tirol weiter keine Verdachtsfälle, hieß es in einer Aussendung. In dem Fall der erkrankten Deutschen, die auf besagter Hütte des Deutschen Alpenvereins urlaubte, wurden sofort Erhebungen eingeleitet.

23 enge Kontaktpersonen

„Wir haben uns umgehend mit der Hüttenwirtin in Verbindung gesetzt, um die identifizierten 23 engen Kontaktpersonen, die vornehmlich aus Deutschland stammen, zu identifizieren. Sie werden über den Krankheitsfall persönlich informiert und dafür sensibilisiert, ihren Gesundheitszustand in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Gesundheitsamt im Auge zu behalten“, erklärte Franz Katzgraber, Vorstand der Abteilung Landessanitätsdirektion.