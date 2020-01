Urlauber bringen ansteckende Viren ins Tourismusland Tirol

Mit 46 Millionen Hotelgästen im Jahr 2019 hat Österreichs Tourismus zuletzt einen neuen Rekord verzeichnet. Jeder vierte davon verbrachte seinen Urlaub in Tirol. Dass sich hier Gott und die Welt begegnen kann, hat aber nicht nur Vorteile.

Wie das Land Tirol am Donnerstag mitteilte, hat zuletzt eine an Masern erkrankte Touristin aus Russland ihren Urlaub in einem Hotel in Kössen (Bezirk Kitzbühel). Sie hielt sich dort auch während jener Zeit auf, in der eine Ansteckung möglich war.

Im Ausland verbreiteter als in Österreich

Derzeit findet laut einer Aussendung die Abklärung der Kontaktpersonen der an Masern erkrankten Person statt, um diese über den Krankheitsfall zu informieren und deren Impfstatus zu überprüfen. Anita Luckner-Hornischer, Impfexpertin von der Landessanitätsdirektion, weist darauf hin, dass „viele Infektionskrankheiten, die in Österreich selten vorkommen, in anderen Ländern verbreiteter sind".