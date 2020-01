Kein Ende des Ansturms: So viele Touristen wie nie besuchen Wien

Stattdessen will man die Wien-Besucher auch für Sehenswürdigkeiten und interessante Locations außerhalb der Innenstadt begeistern.

Umsatz-Boom

Einen neuen Rekord meldete der Wien Tourismus trotzdem. So wurden 2019 rund 17,6 Millionen Nächtigungen erzielt. Das sind 6,8 Prozent mehr als 2018. Auch die Gästeankünfte nahmen um 5,1 Prozent zu. Es kamen also rund 7,9 Millionen Touristen in die Stadt.

Diese Zahlen wollten Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner und der zuständige Stadtrat Peter Hanke ( SPÖ) bei der Bilanz-Präsentation aber gar nicht mehr zu stark in den Fokus rücken. Denn mit der neuen Strategie stehe auch das Bedürfnis der Destination im Vordergrund - und was die Touristen der Stadt bringen. Und hier habe man ebenfalls einen "historischen Umsatzrekord" verzeichnet, sagt Hanke. Konkret würden die Hotels erstmals "die Schallmauer" von rund eine Milliarde Euro an Umsatz knacken.