Wer kommt nach Merkel an die Macht?

Für Münkler hat das mit „unionsinterner Nostalgie“ zu tun – und dem Wunsch, dass einer der Partei ein klares Profil gibt und mit der Ära Merkel bricht. „Dass sie die CDU in die Mitte gerückt, von Sozialdemokraten und Grünen Themen an sich gezogen hat, schmerzte einige in der CDU.“ Für sie wurde Merz zur Sehnsuchtsfigur: Einer, der Klartext redet, definiert, was eine Ehe ist und was nicht, in der Klimapolitik auf die Industrie schaut. „In ihrer Vorstellung könne man diese Themen mit Mehrheiten verbinden, wie in Zeiten von Helmut Kohl. Das glaube ich aber nicht“, sagt Münkler.

Merkel entschied sich, strategisch mehrheitsfähig zu sein: „Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Parteien mit klarer Programmatik nicht über 30 Prozent kommen.“ Mit Blick auf die schwindenden Volksparteien in Europa könne er das bestätigen.

Wie der künftige Parteichef mit dieser Schwierigkeit umgehen will, wird er vielleicht schon in seiner Abschlussrede skizzieren – auf echten Applaus aber verzichten müssen. Der soll nämlich eingespielt werden.

Überblick: Wer steht zur Wahl?

- Armin Laschet ist kein Stimmungsmacher, aber ein Brückenbauer, moderat und liberal. Er kann Wahlen gewinnen, ist als NRW-Landesvater regierungserfahren. Seit 2017 koaliert der als grünenfreundlich bekannte Katholik mit der FDP. Im Interview mit dem Handelsblatt distanzierte er sich kürzlich von einer schwarz-grünen Regierung im Bund ("Die FDP steht uns deutlich näher als die Grünen").

- Friedrich Merz bringt Fans wie Gegner zum Glühen. Er war von 2000 bis 2002 Fraktionschef der Union und zog sich 2007 zurück, um als Rechtsanwalt und Lobbyist zu arbeiten. Der Sauerländer ist vor allem bei Parteikonservativen beliebt und polarisiert. Zuletzt war er um moderate Töne bemüht.

- Norbert Röttgen war mal Umweltminister und galt als Kanzlerreserve, ehe er 2012 als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen die Wahl vermasselte und von Angela Merkel als Minister entlassen wurde. Im Duell um den Vorsitz positionierte er sich als Modernisierer (Klimawandel bekämpfen, Digitalisierung fördern, die Partei jünger und weiblicher machen).