Merz und der Parteivorsitz: Will er es noch einmal wissen?

Scheinbar nicht. Er will seinen Hut erneut in den Ring werfen, berichtet die dpa unter Berufung auf sein Umfeld. Und die CDU steht wieder einmal Kopf – Noch-Chefin Kramp-Karrenbauer wollte den Bewerbungsprozess ab Montag einleiten. Nun wartet man in der Hauptstadt auf sein Bekenntnis.

Ein Auftritt bei einem Mittelstandsforum in Berlin am Donnerstagabend brachte noch keinen Aufschluss: Merz forderte nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin "eine schnelle Lösung", um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Von einer Mitgliederbefragung wie bei der SPD hält er wenig.

Indirekt bestätigte er seine Bereitschaft zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz: Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auf eine konkrete Nachfrage, ob er für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur antrete, wich Merz aus. Er betonte aber, Kramp-Karrenbauer habe Recht mit der Auffassung, wonach beide Funktionen in eine Hand gehörten.