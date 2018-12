Merz: Der konservative "Messias" und der Fluch des Gestern

Als offenes Geheimnis gilt, dass Merz weniger das Parteiamt interessiert. Er sieht dieses als Steigbügel ins Kanzleramt.

Die CDU ist in Deutschland die letzte Volkspartei. Und will es unbedingt bleiben. Darum wurde in den vergangenen Wochen Kritik am Kandidaten Merz laut: Er sei als Multi-Aufsichtsrat und Großverdiener kein Mann der Mitte.

Merz ist Aufsichtsratschef des deutschen Ablegers von Blackrock, dem größten Finanzverwalter der Welt. Dieselbe Funktion hat er beim Flughafen Köln-Bonn, er ist auch Aufsichtsratsmitglied bei der Privatbank HSBC Deutschland. Außerdem sitzt er im Verwaltungsrat des Schweizer Zugbauers und Siemens-Konkurrenten Stadler Rail.

Der Kandidat erfindet sich neu

Im – parteiinternen – Wahlkampf schlägt Merz darum betont sanfte Töne an. Marktradikal wie in manchen frühen Reden will er nicht mehr klingen.

In der Schützenhalle in Arnberg spricht er über die Schwierigkeit für Frauen, Job und Familie zu vereinbaren. Auf der CDU-Regionalkonferenz in Böblingen plädiert er dafür, den von der schwarz-gelben Koalition 2010 abgesenkten Mehrwertsteuersatz für Hoteliers wieder anzuheben. Und in Lübeck macht er sich Sorgen wegen der hohen Mieten: "Ein normaler Durchschnittsverdiener, vielleicht auch ein Einverdiener-Haushalt, der muss es sich auch leisten können, in den großen Städten in Deutschland noch zu wohnen. Sonst haben wir ein ernsthaftes Problem."

Allerdings erinnerte das ZDF-Magazin Frontal 21 kürzlich daran, dass Blackrock ein wesentlicher Anteilseigner an großen Wohnungskonzerne ist: etwa an der Vonovia AG, der Deutsche Wohnen AG und der LEG. Der Finanzinvestor, den Merz in Deutschland als Aufsichtsratschef überwacht, profitiert also von den steigenden Mieten.