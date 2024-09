CDU-Chef Merz soll Kanzlerkandidat der Union werden

CDU-Chef Friedrich Merz soll die Union im Herbst 2025 als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen. In Unionskreisen hieß es am Dienstag dazu, CSU-Chef Markus Söder verzichte auf die Kanzlerkandidatur der Union und mache damit den Weg frei für den 68-jährigen Merz. Merz und Söder werden demnach Merz als Kanzlerkandidaten der Union vorschlagen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Personen erfuhr.

Die Gremien von CDU und CSU müssen die Entscheidung danach noch bestätigen. Söder und Merz wollen noch zu Mittag in Berlin vor die Presse treten und sich zur K-Frage äußern. Weder CDU noch CSU wollten die Informationen kommentieren. Die CDU verwies auf die geplante Pressekonferenz.