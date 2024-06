Kanzler-Frage: Noch ist Merz ein Sieger ohne Trophäe

Als "Sieger mit einem blauen Auge" betitelten Medien CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz nach der EU-Wahl: Die Union wurde mit 30 Prozent zwar stärkste Kraft. Doch selbst Merz räumte ein: "Wir haben die Untergrenze von dem erreicht, was wir wollten." 1,1 Prozentpunkte mehr als das historisch schlechte Ergebnis von 2019 ist wahrlich kein Triumphmarsch angesichts der Abstrafung, die die Regierungsparteien erhalten haben. Schnell war der Schuldige ausgemacht: "Die AfD ist die Partei, die von der Ampel am meisten profitiert", so Merz.

Ihr bundesweiter Zuwachs (plus 4,9 Prozentpunkte auf 15,9 Prozent) und ihre Dominanz in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern seien "beunruhigend".