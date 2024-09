Deutsche diskutieren über Asyl-Verschärfungen, die es in Österreich schon gibt

Darüber hinaus müsse der EU-Asylpakt rasch umgesetzt werden, der Verfahren an der EU-Außengrenze als zentralen Bestandteil vorsieht. Der Appell lautet daher: „Deutschland sollte sich der von Österreich angeführten Allianz für Verfahren in Drittstaaten anschließen. Damit würden sich diese Verfahren zur Klärung, welches Land zuständig ist, grundsätzlich erledigen.“

Die ÖVP will nachschärfen: Im Österreichplan von Parteichef Karl Nehammer sind sogenannte „Rückkehrverfahrenszentren“ vorgesehen. „Dort soll geklärt werden, ob ein anderes EU Land zuständig ist. Bis dahin erfolgt die Anhaltung in diesen Zentren“, heißt es im Innenministerium.

Auch ÖVP will Notfallklausel leichter einsetzen

Der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) hatte zudem gefordert, Flüchtlinge in Bausch und Bogen an der Grenze abzuweisen – und dafür die Notfallklausel im EU-Recht zu nutzen.

Die Ampelregierung hat die Idee nicht aufgegriffen. Erstens gab es Protest aus den Nachbarländern, zweitens wäre das nach gängiger Rechtsansicht gar nicht erlaubt. Das sah auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner so.

Wobei seine Partei, die ÖVP, dem Konzept nicht ganz abgeneigt ist. Im Österreichplan heißt es: "Die Aktivierung der Notfallklausel auf EU-Ebene in Migrationskrisen bringt uns auf nationalstaatlicher Ebene mehr Handlungsspielräume. Diese kann in Ausnahmesituationen aktiviert werden – beispielsweise bei einem ungeregelten Zustrom an Migrantinnen und Migranten. Dadurch entstehen Handlungsspielräume für die Mitgliedstaaten, um unabhängig von EU-Recht agieren zu können. Die Notfallklausel muss künftig einfacher aktiviert und damit auch in der Praxis angewendet werden können."