Migration: Welche EU-Länder schon jetzt eigene Wege gehen

Im Juli rügte der Europarat Athen für seinen Umgang mit Migranten und kritisierte auch schlechte Hygienebedingungen in einigen Abschiebezentren, wo es infolgedessen nicht nur zu Kakerlaken- und Bettwanzenbefall, sondern auch zu Tuberkulose-Ausbreitungen kam.

Italien: Aufnahmezentren in Albanien

Auch an den italienischen Küsten sind die Aufnahmelager überfüllt, besonders jenes auf der Insel Lampedusa. Premierministerin Giorgia Meloni preschte im November vergangenen Jahres vor und schloss ein Abkommen mit ihrem albanischen Amtskollegen Edi Rama: Italien lässt in dem Westbalkanland nun Aufnahmezentren für Migranten errichten, die mit dem Ziel Italien über das Mittelmeer kommen. Im Hafen von Shëngjin sollen ihre Daten aufgenommen werden, danach will man sie im Dorf Gjadër in Containern unterbringen. In einigen Wochen soll es zur Eröffnung kommen, wobei diese bereits zweifach verschoben wurde.

Zum ersten Mal werden damit in Europa Asylverfahren in einen Drittstaat ausgelagert. Und: Die Migranten sollen das Lager nicht verlassen dürfen - eine derartige Freiheitsbeschränkung für Geflüchtete widerspreche den Menschenrechten, so die laute Kritik an dem Vorhaben.