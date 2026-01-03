"Ausnahmezustand": Trump hat Angriff in Venezuela angeordnet

Nach zahlreichen Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat Venezuela den USA einen "schweren militärischen Angriff" vorgeworfen. Man wolle Zugriff auf Ölreserven sowie Mineralien des Landes erhalten, heißt es in einem ersten Statement der venezolanischen Regierung. Laut einem Bericht des Senders CBS ordnete US-Präsident Donald Trump Angriffe in Venezuela an. Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat den Ausnahmezustand ausgerufen und die Mobilisierung der Bevölkerung angeordnet, hieß es am Samstag in einer Mitteilung der Regierung.

Ziel sollen Militäreinrichtungen des Landes sein, berichtete eine CBS-Reporterin ⁠am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter. Besonders betont wurde in der Erklärung der venezolanischen Regierung, dass die Angriffe nicht nur eine Gefahr für Venezuela, sondern auch für den gesamten Frieden in der Region darstellen. "Die Angriffe sind eine massive Verletzung der UN-Charta und bedrohen den Frieden in Lateinamerika und der Karibik", heißt es in der Erklärung. Eine offizielle Erklärung seitens der US-Regierung gibt es bis dato aber nicht.

Hier können Sie alle Informationen in Echtzeit verfolgen:

LIVE Angriff auf Venezuela Verstoß gegen Völkerrecht Universitätsprofessor für Internationale Beziehungen, Gerhard Mangott , schreibt auf X: "Der bewaffnete Angriff der USA auf Venezuela ist eine schwere Verletzung des Völkerrechts; ein Verstoß gegen das Gewaltverbot von Art. 2 (4) Charta der Vereinten Nationen."

Statement der Regierung von Venezuela Das ist das erste Statement der venezolanischen Regierung. Sie spricht darin von einer Aggression der USA , die Venezuelas Ölreserven einnehmen wollen. Der Notstand wurde ausgerufen.

Kolumbiens Präsident meldet sich zu Wort Auch der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien sprach von einem Angriff auf Venezuela: "In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen", schrieb Staatschef Gustavo Petro auf X. "Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten", forderte er.

Status von Österreichern Laut dem Standard gibt es bisher keine Informationen zum Status von Österreichern in Venezuela, das österreichische Ministerium würde dem aber bereits nachgehen.