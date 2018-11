Bundeskanzler Kurz: „Wir müssen die Einheit der EU stärken“

Wie wird sich der Austritt Großbritanniens in der EU politisch auswirken? Großbritannien ist ein wirtschaftsliberales Land. Wird das wirtschaftsliberale Denken abnehmen, der Staatsdirigismus zunehmen?

Ich halte den Brexit für eine bedauerliche Entscheidung. Großbritannien wird uns bei wichtigen Debatten in der Zukunft abgehen. Großbritannien hat oftmals den Finger in die Wunde gelegt. Es ist jedenfalls wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit Europas weiter zu stärken und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, damit wir gegenüber anderen Weltregionen wie Asien nicht weiter zurückfallen. Das ist auch eine unserer Prioritäten als Ratsvorsitz.

Wenn die Österreicher jetzt das Chaos in Großbritannien vor Augen haben – wird das Ihrer Meinung nach die pro-europäische Haltung stärken? Wird man die EU mehr schätzen?

In Österreich gab es stets eine klare Mehrheit für die Mitgliedschaft in der EU. Das ist gut so, denn wir profitieren als kleines, exportorientiertes Land in der Mitte Europas besonders stark von der EU. Unser Regierungsprogramm ist daher auch klar pro-europäisch.

Was sagen Sie als Kanzler den Österreichern, welche Lehren aus dem Brexit und dem Chaos in Großbritannien zu ziehen sind? Vorsicht vor anti-europäischem Populismus?

Die Migrationskrise hat 2015 in den Ländern der EU zu großer Verunsicherung geführt, so auch in Großbritannien. Bilder von der Migrationskrise haben bestehende Ängste vor illegaler Einwanderung zusätzlich bestärkt. Dies war sicher einer der ausschlaggebenden Gründe für das Austrittsvotum im Juni 2016. Es ist daher besonders wichtig, illegale Migration in die EU zu bekämpfen und das Geschäftsmodell der Schlepper zu zerstören, damit auch niemand mehr im Mittelmeer ertrinkt. Wenn uns das gelingt, stärken wir auch wieder das Vertrauen der Bürger in die EU.