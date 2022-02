Brücke freigeräumt, Trucker-Demos in Kanada gehen aber weiter

An der Wucht der Proteste, an denen am Wochenende mehrere Tausend Menschen an rund einem Dutzend Orten Kanadas teilnahmen, die alle Corona-Auflagen gestrichen und die Regierung von Premierminister Justin Trudeau vom Hof gejagt sehen wollen, hat sich nichts geändert. Peter Sloly , der Chef der lokalen Ordnungshüter in Ottawa, hat 1800 zusätzliche Kräfte angefordert, um dem Treiben Herr zu werden.

Die Regierung scheut – anders als am Verkehrsknotenpunkt zwischen Windsor (Kanada) und Detroit (USA) – den massiven Einsatz der Staatsgewalt. Auf der für 25 % des Warenverkehrs zwischen beiden Ländern verantwortlichen Ambassador-Brücke wurden bis Sonntagabend auf Druck aus Washington (US-Autobauer sind von Materialnachschub abgeschnitten) sämtliche Protestierer geräumt.

In Ottawa wollte Bürgermeister Jim Watson am Montag mit den Organisatoren des Protests verhandeln – über eine Verlegung der Trucker-Proteste aus den Wohnvierteln an den Stadtrand.