Hupkonzert und Fahnenmeer statt Demo-Konvoi in Wiener Innenstadt

Um chaotische Szenen wie in Kanada gar nicht erst zuzulassen, war die Polizei seit den Morgenstunden in Bereitschaft und hat verstärkt im Stadtgebiet sowie auf Zufahrtsstraßen Fahrzeuge kontrolliert. Diese Kontrollen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, am meisten auf der Westeinfahrt. Auch im Bereich Franz-Josefs-Kai und Ring mussten die Lenker deutlich länger als üblich im Stau stehen.

Bei einzelnen Konvoi-Ansammlungen, die es bis in die Innenstadt geschafft haben, musste die Polizei einschreiten. "Im Einzelfall wird dann geprüft, ob es zu verkehrsrechtlichen Anzeigen kommen wird", sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak im KURIER-Gespräch. Auch das Abschleppen sei eine Option. Es kam zu mehreren Anzeigen, so der Sprecher.