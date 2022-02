Donald Trump hofiert die Anti-Corona-Trucker in Kanada

Flankiert wird Trumps Gebalze von Moderatoren rechter Fernseh-Sender wie Fox News. Dort wird der Eindruck erweckt, in Kanada sei eine Freiheitsbewegung auf Rädern entstanden, die weltweit Vorbildcharakter gegen staatliche Regulierungswut beanspruchen könne.

Die Propagandisten setzen auf Mobilisierung im eigenen Land. Das Heimatschutzministerium in Washington warnt bereits davor, dass noch vor der „Rede zur Lage der Nation“ von Joe Biden am 1. März wichtige Verkehrsknoten-Punkte in Metropol-Räumen blockiert werden könnten.

Bereits am jetzigen Super-Bowl-Wochenende soll sich im kalifornischen Coachella ein Trucker-Zug in Bewegung setzen, der Anfang März in der Hauptstadt landen könnte. In sozialen Netzwerken versammeln sich Zehntausende hinter der Idee, der Regierung Biden auf die Füße zu treten.