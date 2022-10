Britische Premierministerin Truss zurückgetreten

Zuerst ging der Finanzminister, dann die Innenministerin, jetzt sie selbst: Die glücklose britische Premierministerin Liz Truss hat am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt angekündigt. In einem überraschenden Statement in der Downing Street Nummer 10, ihrem Amtssitz, sagte sie, sie habe König Charles bereits über den Schritt informiert.

Sie sei "in einer Zeit großer wirtschaftlicher und internationaler Instabilität" ins Amt gekommen, sagte die 47-Jährige. Danach zählt sie ihre - vermeintlichen - Erfolge auf: Großbritannien sei "zu lange durch geringes Wirtschaftswachstum gebremst worden", sagte sie; sie sei von ihrer Partei mit dem Auftrag gewählt worden, dies zu ändern. Deshalb habe ihre Regierung habe die Energiekosten gesenkt und die Sozialversicherung gekürzt, zudem habe man "eine Vision für eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum" entwickelt, die "von den Freiheiten des Brexit" profitieren werde.

"Kann das Mandat nicht erfüllen"

Unerwähnt ließ sie, dass diese Vision nicht in die Tat umgesett wurde - mehr noch: Ihre Pläne wurden von ihrem eigenen Finanzminister wieder revidiert. Truss sagte dazu nur: "Ich erkenne jedoch an, dass ich angesichts der Situation das Mandat, mit dem ich von der konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann.

Sie werde im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist, sagte Truss. Dies könnte bereits nächste Woche der Fall sein, schreibt der Guardian. Mit ihr ritterten nach dem Abgang von Boris Johnson Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt und Ben Wallace um das Amt des Premiers.