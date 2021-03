Briten halten eisern an Astra Zeneca fest

Großbritannien ist anders, heißt es oft – mit Hinweis auf Linksverkehr, Brexit oder auch das flotte Corona-Impfprogramm. Das gilt auch für die Reaktion auf die Diskussion über den Impfstoff von Astra Zeneca und seine möglichen Risiken bzw. Nebenwirkungen nach Berichten über Blutgerinnsel.

Anders als in Kontinental-Europa zeigen die Briten bisher kaum Bedenken oder Panik. Ganz nach der alten britischen Devise: „keep calm and carry on“, also „ruhig bleiben und weitermachen“. „Es ist sowohl sicher als auch effektiv“, sagte etwa ein Sprecher von Premier Boris Johnson über das Vakzin. „Wenn Leute zur Impfung eingeladen werden, sollten sie das mit Zuversicht annehmen“.