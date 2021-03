Die stillen Örtchen: Wie Politiker England zum Lachen bringen

Für Botschaften ans Ausland scheint Verkehrsminister Grant Shapps zuständig zu sein. TV-Adleraugen erspähten in einem Regal hinter ihm nämlich vor Kurzem ein (strategisch?) platziertes Buch von Pete Buttigieg, der zu diesem Zeitpunkt bereits als sein US-Ressortkollege nominiert war.

Nach der Wahlniederlage des alten Johnson-Freundes Donald Trump also ein klarer Fall von Bücherregal-Diplomatie. Vielleicht hat Shapps diesen Kniff ja aus einem Buch gelernt, das bei einem seiner anderen Auftritte gesichtet wurde – „How to be nice to people“, also „Wie man nett zu Menschen ist“.