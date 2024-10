BRICS-Gipfel: Wo Putin Träume von einer neuen Weltordnung nährt

Während dieser Tage in Washington die Spitzen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds zusammenkommen, tagt im fernen Russland ein ganz anderer Gipfel: Eine Gruppe von Staaten, die sich genau als Gegengewicht zu der vom Westen dominierten Finanzinstitutionen sieht und sich als zunehmend einflussreicher weltpolitischer Player positionieren möchte: Die BRICS-Staaten. Am Dienstag wird der dreitätige Gipfel von Russlands Präsident Wladimir Putin eröffnet - ein Signal an die Welt, dass Russland seit dem Ukraine-Krieg längst nicht so isoliert ist, wie das von Warschau bis Washington angepeilt wurde.