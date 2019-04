Brexit: Zweites Referendum wäre "Höchstverrat"

Doch die regierenden Konservativen und die oppositionelle Labour-Partei kommen bei der gemeinsamen Suche nach einem Weg aus der Brexit-Sackgasse nicht recht voran, wenngleich es für gewisse Themen Berührungspunkte gibt: Beide wollten etwa Arbeitsplätze erhalten und mit einem guten Abkommen aus der EU ausscheiden.

Mit dem bisherigen Verlauf der Gespräche sind Labour-Politiker wenig zufrieden: "Ich habe keinen großen Wandel bisher in der Position der Regierung erkennen können", sagte Corbyn am Samstag in Plymouth. Etwas mehr Flexibilität forderte auch Labour-Politikerin Diane Abbott in einem BBC-Interview: "Es steht außer Frage, dass das Durcheinander, in dem wir stecken, das Durcheinander von Theresa May ist." Etwa 80 Labour-Abgeordnete forderten ihren Chef Jeremy Corbyn in einem Brief auf, ein zweites Referendum zu garantieren, falls ein Kompromiss mit May doch noch zustandekommen sollte.