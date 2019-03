Brexit: Stürzt May über ihren eigenen Deal?

"Nichts geht mehr", selbst in Downing Street 10 wollte man am Montag nichts mehr beschönigen: Die Premierministerin werde nicht in letzter Minute nach Brüssel fliegen, um mit den EU-Verhandlern Änderungen des EU-Austrittsabkommens zu paktieren. Denn beim Knackpunkt des Deals, dem sogenannten "Backstop" für Nordirland, ist man offensichtlich nicht weitergekommen. Die Frage, die das von May ausgehandelte Abkommen schon im Jänner im Londoner Unterhaus zu Fall brachte, ist also weiterhin ungelöst. Wie vermeidet man – für den Fall des Falles – eine harte EU-Außengrenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.

Es wird noch schlimmer

Die Hoffnung also, dass die Premierministerin bei einer weiteren Abstimmung über ihren Deal eine Mehrheit bekommt, schwindet stündlich – und an diesem Deal hängt inzwischen auch ihr politisches Schicksal. Sollte es bei dem für Dienstag geplanten Votum eine krachende Niederlage geben, wäre May politisch nicht mehr zu halten. Bei der Abstimmung im Jänner gab es eine Mehrheit von 230 Abgeordneten für das "Nein" zu Mays-Deal (bei insgesamt 650 Abgeordneten), die schwerste Niederlage einer Regierungschefin in der Nachkriegszeit. Diesmal droht es noch schlimmer zu werden.